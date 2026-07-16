El FEI entra en su tramo final con "Imagina Rubí"

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) ingresa en la recta final de su 27ª edición y este viernes 17 de julio ofrecerá una nueva función para disfrutar en familia. Desde las 16, el escenario del Teatro 3 de Febrero recibirá a "Imagina Rubí", una de las propuestas que integran la programación de las vacaciones de invierno.

Tras la suspensión de la función del miércoles, motivada por el partido de la Selección Argentina, el festival retomó su actividad con normalidad este jueves y ahora se prepara para una de sus últimas jornadas. La edición de este año volvió a reunir espectáculos de teatro, circo, música y narración, consolidándose como uno de los clásicos del receso invernal en Paraná.

La programación concluirá el sábado con "MOCHyLOTA, para una travesía grandota", espectáculo que tendrá a su cargo el cierre de una nueva edición del FEI.

Como ocurre en cada jornada del festival, antes y después de la función el público también podrá disfrutar de las Cajitas Lambe Lambe, una propuesta de teatro en miniatura instalada en el hall del Teatro 3 de Febrero. Se trata de pequeñas obras concebidas para un solo espectador por vez, que invitan a descubrir historias breves dentro de cajas escénicas especialmente diseñadas. La actividad se realiza con colaboración a la gorra y se ha convertido en uno de los atractivos complementarios del festival.

Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del Teatro 3 de Febrero, únicamente en efectivo.

Con apenas dos funciones por delante, el FEI se despide hasta el próximo año luego de una nueva edición que volvió a convocar a niños, niñas y familias alrededor del teatro y las artes escénicas durante las vacaciones de invierno.