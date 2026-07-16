El Museo Casa de Gobierno ofrece un taller para las infancias

Con entrada libre y gratuita, invitan a un taller que se desarrollará durante el receso invernal en el Museo Casa de Gobierno (Córdoba y México). La actividad se llevará a cabo los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio, y requiere de una inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

El taller "Guardianes de la Patria" es una iniciativa para que los gurises confeccionen sus propias pecheras de granaderos, con el objetivo de acercar la historia argentina de una manera lúdica y creativa. El espacio contará con el acompañamiento de la Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad.

Sobre los encuentros

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Museo Casa de Gobierno en los siguientes turnos: jueves 16 de julio de 14 a 16; viernes 17 de julio de 10:30 a 12:30 horas y sábado 18 de julio de 10 a 12 y de 14 a 16.

La participación es de carácter libre y gratuito, con inscripción previa dado que el cupo está limitado a 25 participantes por jornada con el fin de optimizar el desarrollo de la actividad. Las personas interesadas deberán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al número 343 4696927.