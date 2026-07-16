"Estación Curupí" vuelve a escena con una mirada sobre la memoria de los pueblos ferroviarios

El Colectivo Artístico Saltimbanquis presentará este sábado 18 de julio, a las 21, una nueva función de "Estación Curupí" en la Sala Saltimbanquis, ubicada en Feliciano 546 de Paraná. La entrada será a la gorra y las reservas pueden realizarse al 343 4550552.

La puesta propone un viaje por la historia y la identidad de los pueblos que crecieron al ritmo del ferrocarril y que, con el paso del tiempo, debieron enfrentar las consecuencias de su desaparición. A través de una ficción construida desde la creación colectiva, la obra recupera recuerdos, vínculos y formas de vida que marcaron a numerosas comunidades del interior.

La historia se desencadena a partir de un hecho inesperado que altera la rutina de un pequeño pueblo. Desde allí comienzan a aflorar conflictos, silencios y heridas que hablan del abandono, las desigualdades, las relaciones de poder y la capacidad de quienes habitan esos territorios para reconstruirse frente a la adversidad.

Cinco mujeres son las encargadas de conducir ese recorrido, transitando diferentes momentos y emociones. Entre evocaciones del pasado y las incertidumbres del presente, aparecen las radios comunitarias, las costumbres compartidas, el humor y los lazos de solidaridad como parte de una memoria colectiva que resiste al olvido.

Más que una evocación del tren, "Estación Curupí" pone en escena las transformaciones sociales y económicas que atravesaron muchos pueblos entrerrianos y argentinos, invitando al público a reflexionar sobre aquello que permanece cuando desaparecen los espacios que alguna vez organizaron la vida cotidiana.

El elenco está integrado por Anabel Hilgenberg, Clarisa Benetti, Gabriela Sosa, Verónica Spahn y Regina Cavenaghi. La iluminación es de Gabriela Vieiro, el diseño sonoro corresponde a Catalina Bogado y la dirección está a cargo de Carlos Vicentin. La producción pertenece al Colectivo Artístico Saltimbanquis.