Nacho Moze quinteto encabeza el retorno del ciclo de jazz a la Jam de Racing

El quinteto de jazz liderado por el baterista y compositor Nacho Moze se presentará en vivo este viernes 17 de julio, a las 21:30, en el espacio ubicado en la intersección de las calles Gualeguay y Pte. Perón, en la ciudad de Paraná, con el objetivo de marcar el retorno del ciclo de improvisación Jam de Jazz.

Este encuentro artístico se concreta tras un período de inactividad de varias semanas en la agenda de la jam local, es por eso que el encuentro musical servirá para reactivar la cartelera nocturna y promover la interacción entre instrumentistas del género y el público de la zona.

Para esta ocasión, la agrupación presentará una propuesta enfocada en un repertorio de composiciones originales concebidas y estructuradas a partir de bandas sonoras y música cinematográfica.

Además de Nacho Moze, la formación que subirá al escenario está integrada por Fran Contursi en la trompeta, Marcelo Lanouguere en el saxo tenor, Juan Di Nallo a cargo del piano y Leo Valle Figueroa en el contrabajo.

Esta presentación representa el regreso del baterista al ciclo de jazz de la esquina de Gualeguay y Perón, donde previamente se había presentado bajo una propuesta de mayor envergadura instrumental para dar a conocer las canciones pertenecientes a su trabajo discográfico titulado El carnaval no es joda, el cual fue interpretado en aquella oportunidad en un formato de septeto.

Para acompañar la velada, el espacio habilitará la cantina con choripanes y bebidas.