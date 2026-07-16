San José vivirá una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Colonización

La Kuppe, Los Lirios y Luciano Pereyra entre los principales artistas de la grilla.

La localidad de San José llevará a cabo la trigésimo novena edición de la Fiesta Nacional de la Colonización desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de julio, teniendo como escenario principal el Predio Multieventos y la Plaza General Urquiza. Esta festividad recibe el lema "Raíces de una comunidad productiva" con el objetivo de conmemorar el legado de los primeros colonos de la región, promover el turismo cultural, dinamizar la economía de los microemprendedores y recaudar fondos para diferentes entidades educativas y civiles de la comunidad.

A lo largo de las tres jornadas, el público podrá acceder a espectáculos musicales de alto nivel, ferias gastronómicas, exposiciones de rodados y desfiles representativos de la identidad entrerriana.

La programación se iniciará el viernes 24 de julio con una propuesta denominada "Noche de Peña", en la cual el escenario recibirá las actuaciones del grupo folclórico No Tiene Goyete, la cantante solista Andrea Morel, el músico Pitingo Izaguirre y el cierre musical a cargo del acordeonista chamamecero Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero.

En paralelo, el predio comenzará a recibir al público en los sectores destinados a la gastronomía regional y los paseos de artesanos locales.

El sábado 25 de julio la actividad continuará desde el mediodía con el tradicional Almuerzo Popular, una propuesta donde diferentes comisiones vecinales y cooperadoras escolares ofrecerán platos típicos para beneficio de sus instituciones. La Comisión Amigos del Colegio estará a cargo de la elaboración de una raviolada con salsa, el Grupo de Apoyo de la Escuela Número 1 Colonia San José ofrecerá porciones de buseca, y habrá un sector de fuegos para la venta de asado con cuero y parrilla.

Por la tarde, la feria de emprendedores se habilitará a partir de las 14, mientras que el escenario principal contará con las presentaciones del Turco Ríos, el Ballet Facundo Torresan, Hernán Paz y Los Duendes, preparando la antesala para el concierto del cantante Luciano Pereyra durante el segmento nocturno.

Finalmente, el domingo 26 de julio las actividades comenzarán en las inmediaciones de la Plaza General Urquiza con el desarrollo del desfile evocativo, una representación histórica y artística que recrea la llegada de las corrientes migratorias a la zona.

Luego, las acciones se trasladarán al Predio Multieventos con una exposición de vehículos antiguos, actividades recreativas complementarias como un maratón, torneos de pesca y tiro, y un cierre musical que tendrá las actuaciones de Rosa Negra, La Quarentona, La Kuppé y el grupo santafesino Los Lirios.

Los ciudadanos de San José tendrán acceso gratuito acreditando su domicilio mediante el DNI. Para el público general se estableció una entrada única con un valor de $10.000 para las jornadas de sábado y domingo, mientras que el viernes el ingreso será gratuito.