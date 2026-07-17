Artistas del Litoral organizan un festival de música y comedia para adultos

El FEPA tendrá su primer encuentro este sábado en Paraná.

Una red de artistas, músicas, actores y productoras de la región del Litoral llevará a cabo la jornada inaugural del Festival de Espectáculos para Adultos (FEPA) este sábado 18 de julio a partir de las 20 en La Vieja Usina, espacio situado en la calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná. La propuesta artística para esta primera fecha del ciclo contempla la confluencia de diferentes disciplinas escénicas sobre el escenario, como el teatro, las sesiones de stand-up, la poesía y las intervenciones musicales.

Para este primer encuentro, la grilla de artistas confirmados incluirá las intervenciones de Carmen Alday con su presentación Meme Varietal, Jorge Dante Martínez a través del segmento Buraco, y María Luz Gómez con su propuesta La Pitonisa.

Además, la cartelera de la noche se completará con las intervenciones de Finola, Simón Smog y Chavela.

Las entradas están disponibles en este enlace.