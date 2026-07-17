Barco de Papel organiza una ronda de lecturas y música para las infancias

Un encuentro destinado a chicos de entre 4 y 10 años.

La librería y club de libros Barco de Papel llevará a cabo este sábado 18 de julio a partir de las 15:30 la actividad denominada "Ronda de cuentos y canciones", que contará con la participación especial del colectivo Cuentos que trajo el viento. El encuentro infantil se desarrollará en establecimiento cultural ubicado en calle Gregoria Matorras de San Martín 825, a pocos metros del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la ciudad de Paraná.

La propuesta está orientada especialmente a niños y niñas de entre 4 y 10 años de edad junto a sus familias. La propuesta forma parte de una agenda recreativa del receso invernal en la capital entrerriana que busca promover el hábito de la lectura en las infancias mediante el juego.

La jornada artística estará bajo la conducción de las narradoras invitadas Rita Dellacqua y Viviana Gerboni, encargadas de guiar a los niños a través de relatos orales, composiciones musicales, juegos grupales y la manipulación de títeres.

El valor de la entrada general es de $5.000 por participante.

Las inscripciones se deben registrar en este formulario.

Por consultas, comunicarse al 343 4535280.