El FEI baja el telón este sábado con la última función de la 27ª edición

El Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) llegará este sábado 18 de julio a su cierre con la presentación de "MOCHyLOTA, para una travesía grandota", el espectáculo encargado de despedir una nueva edición del tradicional ciclo de vacaciones de invierno de Paraná.

La función comenzará a las 16 en el Teatro 3 de Febrero y marcará el final de una programación que, durante dos semanas, reunió propuestas de teatro, circo, música y narración para niños, niñas y familias, consolidando una vez más al FEI como uno de los clásicos culturales del receso invernal en la ciudad.

Tras la reprogramación de una de las jornadas debido al partido de la Selección Argentina, el festival retomó su cronograma habitual y ahora transita su tramo final con la expectativa de cerrar una edición que volvió a convocar a un importante marco de público.

Como en cada jornada, antes y después de la función el público podrá recorrer el hall del Teatro 3 de Febrero para disfrutar de las Cajitas Lambe Lambe, una propuesta de teatro en miniatura pensada para un espectador por vez. A través de pequeñas cajas escénicas especialmente diseñadas, esta experiencia invita a descubrir historias breves e íntimas con modalidad de colaboración a la gorra, convirtiéndose en uno de los atractivos complementarios más valorados del festival.

Las entradas tienen un valor de 8.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero, únicamente en efectivo.

Con esta última función, el FEI pondrá fin a su 27ª edición, renovando su lugar dentro de la agenda cultural de las vacaciones de invierno y reafirmando su apuesta por acercar las artes escénicas al público infantil y a las familias entrerrianas.