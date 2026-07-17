La historia de El Flautista de Hamelin se presenta en Santa Fe

Con dos funciones por la tarde, llega El Flautista de Hamelin a la Sala Foyer.

El elenco teatral bajo la dirección general de la dramaturga santafesina Sole Maglier presentará una nueva adaptación escénica del relato "El Flautista de Hamelin", mediante un espectáculo de actuación y recursos visuales destinados al público infantil. Las funciones de esta obra se llevarán a cabo este viernes 17 y sábado 18 de julio a partir de las 16 en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, ubicado en la calle Junín 2457 de la ciudad de Santa Fe.

La trama de esta obra retoma los lineamientos principales de la historia, situando la acción en una ciudad que se encuentra alterada por una plaga de roedores que afecta la vida cotidiana y la tranquilidad de todos sus habitantes. Frente a la desesperación de la comunidad, irrumpe en escena la figura de un músico provisto de una flauta mágica que propone solucionar el problema a cambio de una recompensa económica pactada previamente con las autoridades locales.

Según detalla la sinopsis del espectáculo, el conflicto se desata cuando el alcalde decide romper el acuerdo luego de que el trabajo fue realizado con éxito, lo que motiva al protagonista a utilizar su instrumento para llevarse a los niños del pueblo. En esta versión contemporánea se incorpora un cambio, un giro en la historia, en el cual el flautista regresa para brindar una nueva oportunidad a los ciudadanos y reparar el daño ocasionado.

En el escenario se desplegarán diversos recursos y disciplinas, como secuencias de acrobacia, rutinas de percusión ejecutadas en vivo, proyecciones animadas, coreografías grupales y generadores de burbujas.

La obra tiene una duración de 40 minutos.

Las entradas están disponibles en este enlace.