María Cuevas, la voz que nació entre las islas y los pescadores

La cantante diamantina María Cuevas encabezará este sábado desde las 21 una nueva edición de "Orillas", una propuesta artística que reunirá música, poesía y pintura en vivo en el subsuelo del espacio Flamingo de la ciudad de Paraná. La iniciativa buscará volver a poner en diálogo distintas expresiones culturales atravesadas por la identidad entrerriana, sus paisajes, sus autores y las historias vinculadas al río y a quienes habitan sus orillas. La presentación contará con la participación de Jeremías Bourbotte, encargado de la selección y lectura de poemas de autores entrerrianos, y del artista plástico Raúl González, que realizará una obra en vivo durante el desarrollo del espectáculo. Musicalmente, Cuevas estará acompañada por Bruno Pessolani en bajo y Mauro Sauthier en piano.

La artista explicó en A Quien Corresponda (Radio Plaza) que durante los últimos días trabajó intensamente en los ensayos para adaptar un repertorio que habitualmente interpreta junto a una formación de cinco músicos a una versión más reducida. "Anoche estuvimos en un ensayo hasta tarde, como suelen terminar los ensayos", relató. Explicó que el desafío consistió en trasladar a dos instrumentos un trabajo pensado originalmente para una formación más amplia. "Es reducir todo el trabajo de los demás a esos dos instrumentos", señaló sobre el proceso de preparación del espectáculo que tendrá lugar este fin de semana en la capital entrerriana.

"Orillas" nació inicialmente como una propuesta musical acompañada por pintura en vivo y posteriormente se fue enriqueciendo con nuevas expresiones artísticas. Paralelamente, Cuevas desarrollaba otro formato vinculado a la música y la poesía entrerriana, hasta que decidió unificar ambas experiencias en una sola puesta escénica. "Decidimos juntar las tres expresiones, pero son tres expresiones de la misma raíz para mostrar la identidad entrerriana", explicó la cantante sobre la filosofía que atraviesa la iniciativa.

La lectura de textos estará a cargo de Jeremías Bourbotte, docente universitario y licenciado en Letras, quien trabajó en la selección de poesías de escritores de la provincia. Mientras tanto, Raúl González irá construyendo una obra pictórica durante el desarrollo del espectáculo. Para Cuevas, la convivencia entre disciplinas es una respuesta a la necesidad de mostrar desde distintos lenguajes una misma pertenencia cultural y territorial.

La intérprete atraviesa además un año de intensa actividad artística. Hace pocos días se presentó en el Domo del Mirador TEC, en Paraná, y semanas atrás llevó su música a escenarios de Gualeguay, donde también destacó el acompañamiento del público. "Quedé sorprendida con la cantidad de gente que había ido a acompañarnos", resumió sobre aquella experiencia. Incluso recordó que en varias oportunidades el clima generó incertidumbre respecto de la convocatoria, especialmente durante jornadas de temperaturas muy bajas. "Por ahí cuesta salir cuando hace tanto frío", reconoció, aunque destacó que el público igualmente respondió y acompañó las presentaciones.

La artista explicó que muchas personas se acercan a pedir canciones que ya saben que forman parte habitual de sus conciertos, algo que interpreta como una señal de que las composiciones circulan y son escuchadas. "Eso también es otro indicador, que escuchan la música, que siguen y nos escuchan nuestra música", sostuvo.

La artista destacó además que alrededor del 80% de las canciones que interpreta pertenecen a autores entrerrianos, mientras que en la presentación del sábado el repertorio será íntegramente de la provincia. En ese recorrido aparecen canciones que hablan del río, de los pescadores, de las islas, de los oficios y de las costumbres del litoral.

Entre las obras que más repercusión generan entre el público mencionó Piel de Cobre, con letra de Manuel Lazo, una composición relativamente reciente que, según contó, se convirtió rápidamente en una de las más solicitadas en sus recitales. También destacó el lugar que ocupa Madrugada del pescador, de Polo Martínez y Zurdo Martínez, a la que definió como "una de las canciones fundamentales del cancionero entrerriano y litoraleño".

Nacida en Diamante, hija de una familia ligada a las islas y al trabajo del río, Cuevas reconoce que buena parte de lo que transmite sobre el escenario surge de esa experiencia de vida. "Soy hija de isleros, madre islera y padre pescador. Mis abuelos también eran pescadores y siempre estuvimos en la isla", recordó. Durante sus primeros años vivió en ese entorno y asegura que esa memoria permanece presente cada vez que interpreta una canción. "Toda esa información, ese ADN, se trae, se arrastra y es lo que se expresa y sale a la hora de interpretar estas canciones", afirmó.

La cantante recordó que sus primeras experiencias fueron en el coro escolar de la Escuela Nº 103 Ceibo Florido, en Las Cuevas, donde cursó la primaria y residió en el hogar estudiantil. Allí un docente estimuló su interés por el canto e incluso llegaron a grabar un cassette cuando ella tenía apenas nueve años. Pero tras mudarse a Paraná para continuar sus estudios y asumir tempranamente responsabilidades laborales y familiares, la música quedó relegada durante varios años.

"Siempre tuve que trabajar mucho para criar a mis hijos", explicó sobre aquella etapa. María Cuevas es, además, madre de dos hijos y único sostén del hogar, cuestiones que la llevaron a dedicarse buena parte de su vida a las responsabilidades del día a día y a dejar el sueño artístico en un segundo plano, aunque nunca lo abandonó completamente. "Sabía que en algún momento iba a volver", recordó.

Finalmente, hace once años decidió retomar ese camino y desde entonces no volvió a soltarlo. "Cuando abracé este sueño nuevamente fue para no dejarlo más", resumió.

En ese proceso también fue encontrando su lugar dentro del folclore. Comenzó interpretando distintos ritmos más tradicionales, como la chacarera, la zamba y el gato, pero con el tiempo sintió que su búsqueda la llevaba inevitablemente hacia el paisaje del litoral. "La música del folclore me sirvió para aprender y para estudiar canto, pero lo que me dio la música del litoral es que aprendí a sentir la canción", explicó. Esa conexión con el río y con las historias que lo rodean terminó definiendo el perfil artístico que hoy la distingue en los escenarios de la región.

De cara al futuro, Cuevas adelantó que planea continuar sumando presentaciones, grabar nuevas canciones y producir material audiovisual. También seguirá impulsando proyectos propios como la peña "Abrazo de Agua" y nuevas ediciones de "Orillas", espacios que entiende como lugares de encuentro y difusión de la cultura entrerriana.

Las entradas se pueden adquirir a través de Eventbrite o al 343 4808780.