Toño López coordinará una jornada de capacitación escénica

El actor y docente Toño López llevará a cabo este sábado 18 de julio a partir de las 15 un seminario intensivo denominado "Laboratorio Escénico", centrado en la dramaturgia del intérprete. La actividad se desarrollará en el espacio cultural Pueblo Viejo, un establecimiento ubicado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.

La propuesta formativa busca acercar el entrenamiento corporal, investigación y creación dramatúrgica orientado a actores, actrices, bailarines, performers y personas vinculadas con el quehacer de las artes escénicas de la región del río Uruguay, con el fin de brindar herramientas técnicas que permitan transformar la rutina de ensayo en un insumo para la producción de espectáculos individuales o colectivos.

La dinámica del seminario propone un formato de laboratorio donde los participantes trabajarán sobre ejes relacionados con el cuerpo en movimiento, la acción física y la construcción de la presencia escénica dentro del espacio de representación. El programa busca que cada participante explore y desarrolle su propio lenguaje expresivo individual, permitiéndole estructurar secuencias dramáticas a partir de sus propias capacidades expresivas.

El dictado de la capacitación estará a cargo de Toño López, un intérprete de origen chileno que inició su formación profesional en las filas de la Compañía Teatro Luna, en la localidad de Valdivia. Durante su trayectoria, el actor integró el elenco del Teatro Itinerante dependiente del Ministerio de Educación de Chile, un organismo abocado a la difusión de las artes escénicas en contextos periféricos y escolares. En el año 2000, López decidió radicarse de forma definitiva en Argentina, territorio donde consolidó un amplio recorrido profesional que incluye la producción de espectáculos en formato unipersonal, el dictado de cátedras de entrenamiento actoral en diversas provincias y la vigencia actual en cartelera de la obra dramática titulada "Al borde del andamio".

Las consultas e inscripción de deben realizar al 345 4244735.