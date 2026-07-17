Una producción teatral de Crespo recrea la historia de Yiya Murano

Una obra de teatro basada en el caso de Yiya Murano.

El Elenco Adultos Avanzados del Espacio Municipal de Arte Ramón Avero presentará la obra teatral "Yiya Murano" este sábado 18 de julio, a las 20:30, en el Salón Municipal de la ciudad de Crespo. El espectáculo busca exponer el resultado del proceso de formación anual de las y los trabajadores del espacio formativo.

La puesta en escena cuenta con la dirección y dramaturgia de la realizadora Agustina Nanio. Para la elaboración del guion, la directora tomó como punto de partida y referencia documental diversas series, archivos periodísticos y producciones audiovisuales de investigación enfocadas en el trayecto de Mercedes Bernardina Yiya Murano, conocida en el país por los crímenes ocurridos a finales de la década de los 70.

La adaptación teatral aborda los vínculos, los contextos urbanos y las complejidades de uno de los acontecimientos delictivos más analizados de la época.

El reparto que llevará adelante la interpretación de la pieza está compuesto por los actores Juana Villagra, Sofía Hurtado, Daniela Ghirardi, Judit Apaulaza, Alicia Zapata, Dora Ledesma y Ezequiel Buch.

La modalidad de entrada será libre, con contribución a voluntad.