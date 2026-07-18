La muestra "Dinosaurios y el Mundo Jurásico" entra en su última semana en Paraná

"Dinosaurios y Mundo Jurásico" se podrá visitar de lunes a sábado de 13 a 19, en la Sala Mayo.

La experiencia inmersiva "Dinosaurios y el Mundo Jurásico" transita sus últimos días en Paraná y podrá visitarse hasta el sábado 26 de julio en Sala Mayo. Luego de convertirse en una de las propuestas más elegidas de las vacaciones de invierno, la exhibición encara su despedida de la ciudad con un horario unificado para toda la semana.

En el marco de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, la organización informó que este domingo 19 de julio la muestra permanecerá cerrada para que el público y el equipo de trabajo puedan seguir el encuentro decisivo.

A partir del lunes 20 y hasta el sábado 26 de julio, la experiencia abrirá todos los días de 13 a 19, permitiendo que quienes aún no la visitaron puedan disfrutar de sus últimas jornadas en la capital entrerriana.

Desde su llegada a Paraná, miles de personas recorrieron esta propuesta que combina entretenimiento, tecnología y divulgación científica. Tras su exitoso paso por Buenos Aires y una destacada temporada de verano en Mar del Plata —donde obtuvo el Premio Estrella de Mar al Mejor Espectáculo Infantil—, la muestra se consolidó como una de las principales atracciones del receso invernal.

El recorrido invita a sumergirse en el mundo jurásico a través de dinosaurios animatrónicos a escala real, escenografías temáticas, experiencias de realidad virtual, pantallas interactivas, excavaciones de fósiles y la participación de científicos que interactúan con el público durante la visita.

Pensada para grandes y chicos, la propuesta combina juego, aprendizaje y aventura, ofreciendo una experiencia participativa para toda la familia.

Las entradas pueden adquirirse las 24 horas a través de Gradatickets, en Flamingo Bar y también en la boletería de Sala Mayo, de 13 a 19. Además, continúan vigentes los packs promocionales para grupos familiares y el beneficio de tres y seis cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Las personas que requieran entradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden realizar consultas escribiendo al correo servicios.paracima@gmail.com.

Con cierre previsto para el 26 de julio, la organización invita a aprovechar la última semana para recorrer una de las experiencias inmersivas más convocantes de estas vacaciones de invierno en Paraná.