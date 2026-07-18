Proyecto Long Play reunió a más de veinte artistas en su tercera edición

El Ciclo Cultural de la Casa de Entre Ríos inauguró la tercera edición de Proyecto Long Play, una iniciativa que vuelve a unir las artes visuales y la música.

En el marco del Ciclo Cultural de la Casa de Entre Ríos, se inauguró la tercera edición de Proyecto Long Play, una iniciativa que vuelve a unir las artes visuales y la música mediante la intervención artística de discos de vinilo, transformados en obras de arte contemporáneo.

Creado y coordinado por la artista entrerriana Marta Elisetch, el proyecto fue organizado junto a la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, consolidándose como un espacio de encuentro que impulsa la creatividad, el intercambio y la diversidad de expresiones artísticas.

En esta edición participan Andy Press, Bibi Rojas, Carola Sainz, Carlos Caamaño, Claudia Maranga, Diana Randazzo, Eduardo Chiacchio, Elena Selva, Estela Pesenti, Fabio Saltarelli, Fanny Chateauneuf, Floky Gauvry, Franca Scaturchio, Griselda Saraceni, Jesica Pullo, José Luis Soro, Marcelo Maira, María Alicia Sallaberry, María Pía Heras Failde, María Rosa Braile, Marito Villafañe, Maia Benzi, Mirta Narosky, Mónica Fuksman, Nadia Yoma, Vanesa Roman y Vivi Berthet, quienes presentan obras que reflejan una amplia diversidad de técnicas, estilos y miradas, reafirmando el espíritu colectivo que caracteriza a la propuesta, consignó la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

La inauguración contó con la participación especial de la cantante lírica Isabel Minguez, cuya interpretación acompañó el recorrido de la muestra y aportó un marco musical que enriqueció la experiencia del público.

Desde su creación, Proyecto Long Play propone resignificar el disco de vinilo como objeto artístico, convirtiéndolo en un punto de encuentro entre la música y las artes visuales y ofreciendo nuevas posibilidades de expresión para artistas contemporáneos.

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes, de 10 a 16, en la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).