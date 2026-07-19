La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con obras de Debussy y Berlioz

La Sinfónica de Entre Ríos se presentará el próximo sábado en La Vieja Usina.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) volverá a presentarse en Paraná con un programa dedicado a dos de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico francés. El concierto será el sábado 25 de julio, a las 20, en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, la agrupación interpretará el Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, y la Sinfonía Fantástica, Op. 14, de Héctor Berlioz, dos composiciones fundamentales del romanticismo y del impresionismo musical francés.

El programa comenzará con la obra de Debussy, inspirada en el poema La tarde de un fauno, de Stéphane Mallarmé. Compuesta entre 1892 y 1894, la pieza marcó un punto de inflexión en la historia de la música por su innovador tratamiento del color orquestal y la atmósfera sonora. Lejos de describir literalmente el texto del poeta simbolista, Debussy recrea el mundo onírico y sensual del fauno a través de una escritura que privilegia la sugerencia antes que la narración.

La célebre melodía inicial de la flauta, acompañada por delicadas intervenciones del arpa, las trompas y las cuerdas, construye un paisaje sonoro de gran refinamiento que, desde su estreno en París en 1894, es considerado uno de los hitos de la música moderna.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la Sinfonía Fantástica, una de las creaciones más revolucionarias de Héctor Berlioz. Estrenada en 1830, la obra narra, a través de cinco movimientos, la historia de un artista consumido por una pasión obsesiva que deriva en sueños, alucinaciones y pesadillas.

Inspirada en el enamoramiento del compositor por la actriz irlandesa Harriet Smithson, la sinfonía desarrolla un relato musical en el que una melodía recurrente —la denominada idée fixe— representa a la mujer amada y reaparece transformándose a lo largo de toda la obra.

Desde los primeros sentimientos amorosos hasta un baile, una escena pastoril, una marcha al cadalso y un delirante aquelarre de brujas, Berlioz despliega una partitura de enorme riqueza orquestal y dramática que amplió los límites expresivos de la música sinfónica y se convirtió en una de las obras más influyentes del siglo XIX.

Con este nuevo concierto, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá al público la posibilidad de recorrer dos momentos decisivos de la música francesa, en un programa que combina la delicadeza evocadora de Debussy con la intensidad narrativa y emocional de Berlioz. El acceso será libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y cuenta con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo.