Arte, dibujo y diseño: abren las inscripciones en la Escuela Taller 1 Joven

La propuesta está destinada a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con opciones de formación artística, dibujo técnico, diseño y arquitectura.

La propuesta está destinada a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con opciones de formación artística, dibujo técnico, diseño y arquitectura. Las actividades se desarrollan en la sede de Belgrano 329, en Paraná.

La Escuela de Dibujo Taller 1 Joven abrió la inscripción para los talleres que comenzarán durante agosto, con una oferta de formación destinada a distintas edades e intereses. La propuesta incluye espacios para la iniciación artística infantil, dibujo, diseño, arquitectura y un taller específico de trabajo con tinta para jóvenes y adultos.

La programación contempla un Taller de Arte Infantil para niñas y niños de entre 5 y 10 años. En tanto, los jóvenes de 11 a 20 años podrán optar entre el Taller de Arte, el Taller de Diseño y Arquitectura y el Taller de Dibujo Técnico y Croquis, orientados al desarrollo de habilidades creativas y técnicas.

Por otra parte, la institución ofrecerá el espacio "Arte a la tinta", destinado a jóvenes y adultos, que dará inicio el 14 de agosto. Además, desde la coordinación informaron que existen promociones vigentes para quienes se inscriban durante este período.

La Escuela de Dibujo Taller 1 Joven funciona en Belgrano 329, en la ciudad de Paraná, bajo la coordinación general de la profesora Diana Butvilofsky. Quienes deseen obtener más información o consultar por las promociones pueden comunicarse mediante WhatsApp al 343 5710186 (solo mensajes), de lunes a viernes en horario comercial. También es posible seguir las novedades de la institución a través de sus redes sociales @taller1joven.