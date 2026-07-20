Camino Teatro llega a Casa Boulevard con una obra infantil

La obra "El jardín de Orión" se presentará este domingo en Casa Boulevard.

El grupo Camino Teatro, procedente de la provincia de Buenos Aires, presentará la obra infantil y familiar "El jardín de Orión" este domingo 26 de julio a las 16 en la Sala Metamorfosis del espacio cultural Casa Boulevard, ubicado en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná.

La función cuenta con la dramaturgia y dirección de Laura D'Anna junto al trabajo de dramaturgia compartido con Giorgio Zamboni y se desarrollará junto a una feria comunitaria que funcionará desde las 15.

La trama argumental de la pieza gira en torno a Orión, un personaje que combina las tareas de la jardinería con la observación astronómica, y que debe enfrentar sus temores ante la presencia de insectos y especies vegetales no deseadas que comienzan a expandirse por su terreno. Influenciado por las sugerencias de otro personaje denominado Skorpius, el protagonista adopta una resolución de riesgo para el espacio que habita, lo que desencadena una serie de sucesos vinculados a la convivencia ecológica.

El elenco en escena estará integrado por los actores y actrices Manuel Brener, Marcela Brito, Giorgio Zamboni y la propia Laura D'Anna, para dar vida a los distintos roles de este relato escénico.

La producción del espectáculo llega a la capital provincial con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y del organismo Proteatro.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000. En puerta será de $10.000. Para reservas, comunicarse al 11 59442113 o al 11 32087410.