"El caso Julia" inicia una gira por Entre Ríos y se presenta este jueves en Paraná

La obra, dirigida por Paula Tabachnik y Gustavo Bendersky, recorrerá cuatro ciudades entrerrianas entre el 23 y el 26 de julio. La primera función será en Casa Boulevard, con una propuesta que pone el foco en los vínculos, los abusos de género y aquello que se oculta detrás de las apariencias.

El espectáculo "El caso Julia" iniciará esta semana una gira por Entre Ríos que incluirá funciones en Paraná, Gualeguay, Victoria y General Ramírez. El recorrido comenzará este jueves 23 de julio, a las 20, en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard (Ituzaingó 80), en la capital entrerriana.

La obra transcurre en el camarín de un teatro, donde una historia del pasado emerge para transformar por completo el presente. En ese espacio íntimo, una actriz, su marido, su asistente y la maquilladora enfrentan un entramado de mentiras, silencios y verdades que altera sus vínculos y deja al descubierto conflictos atravesados por la violencia.

Con una estructura melodramática y una fuerte carga emocional, la propuesta invita al público a mirar más allá de las apariencias y reflexiona sobre los abusos de género y las relaciones de poder. En ese sentido, el crítico Fernando Belottini destacó que la obra recuerda que "estos hechos están a la vuelta de la esquina", al abordar problemáticas que atraviesan a la sociedad contemporánea.

La dramaturgia pertenece a Paula Tabachnik, quien comparte la dirección con Gustavo Bendersky. El elenco está integrado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y Gustavo Bendersky, con asistencia de dirección de Yanina Porchetto, ambientación sonora de Desidee, diseño lumínico de Michay Fernández Quintero, diseño gráfico de Natalia Hallam y fotografía de Omar Lagraña. La producción es una coproducción entre el Espacio Cultural Pueblo Viejo y el elenco, con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro y del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos.

Tras la función en Paraná, la gira continuará el viernes 24 de julio en Liebre de Marzo, de Gualeguay; el sábado 25 en la Agrupación Cultural Victoria; y culminará el domingo 26 en la Casa Municipal de la Cultura de General Ramírez. Para la presentación en Paraná, las reservas pueden realizarse al 343 4657010.