El Iaaer recibe una nueva función de su ciclo de cine

La Asociación Mariano Moreno proyectará el documental Buena Vista Social Club, dirigido por Wim Wenders en 1999, el lunes 27 de julio entre las 18 y las 20:30 en la Sala Rubén Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, ubicada en la calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná.

El encuentro cultural busca ofrecer un espacio comunitario de formación e intercambio cinematográfico a través del análisis de producciones audiovisuales fundamentales del género documental, promoviendo el acceso abierto a clásicos que indagan en el valor del patrimonio musical latinoamericano y su trascendencia histórica.

La jornada contará con la presentación y conducción del comunicador Franco Giorda, quien estará a cargo de introducir los aspectos contextuales de la película, moderar los comentarios introductorios y coordinar el espacio de diálogo posterior a la exhibición.

La obra de Wenders registra el proceso de recuperación y rescate de la memoria musical cubana encabezado por el guitarrista y productor Ry Cooder, reuniendo a figuras de la música de la isla como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo y Rubén González. La pieza audiovisual aborda el proceso de grabación del álbum homónimo que obtuvo repercusión internacional a finales de la década de los noventa y documenta los conciertos que los veteranos artistas ofrecieron en salas de Ámsterdam y en el Carnegie Hall de Nueva York.

La entrada será gratuita y abierta a todo público.