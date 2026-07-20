La intérprete estadounidense Cheryl Renée tocará este domingo en Paraná

Habrá una noche de blues internacional en el espacio cultural de Urquiza 1214.

La cantante y pianista estadounidense Cheryl Renée, conocida en el ambiente artístico como la Diosa del Blues de Cincinnati, se presentará este domingo 26 de julio a partir de las 20 en el espacio cultural Tierra Bomba, ubicado en Urquiza 1214 de la ciudad de Paraná. La función, enmarcada en el ciclo Peña Negra Anti Domingo, contará con la participación de la Asociación Litoraleña de Blues como banda encargada de la apertura del escenario.

La idea del encuentro consiste en acercar a la comunidad entrerriana un espectáculo internacional de música en vivo, a través de la integración entre figuras referentes del circuito de nivel internacional y las agrupaciones de músicos de la región.

La velada musical marcará el regreso de la intérprete a la capital provincial en el marco de sus giras por Sudamérica, donde repasa un repertorio centrado en el blues tradicional, el soul y la música de raíz norteamericana.

Cheryl Renée cuenta con una trayectoria profesional de más de cuatro décadas en la industria musical y los escenarios internacionales, habiendo recorrido festivales y salas de Estados Unidos, Europa, Asia y América del Sur. A lo largo de su carrera compartió proyectos con referentes del género y conformó un dúo junto al músico Shorty Starr, proyección que le valió el reconocimiento de críticos especializados del género como Charles Sawyer.

Durante la velada, el lugar dispondrá de un servicio gastronómico con promociones especiales en la barra de bebidas durante la primera hora de la jornada.

Las entradas están disponibles en este enlace.