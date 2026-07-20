Lautaro Tissera Favaloro estrena su nuevo disco de tango en la Casa de la Cultura

Lautaro Tissera Favaloro toca en Paraná los temas de su álbum de tango.

El guitarrista y compositor argentino Lautaro Tissera Favaloro, actualmente se encuentra radicado en Francia, presentará su tercer trabajo discográfico solista titulado Bayum este jueves 23 de julio a partir de las 20:30 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, situada en la intersección de las calles 9 de Julio y Carbó de la ciudad de Paraná.

El propósito del concierto radica en dar a conocer en la capital provincial esta nueva producción musical que propone un recorrido por el tango y las raíces criollas desde un abordaje instrumental y arreglos propios.

La velada contará con la participación especial de dos referentes de la escena musical entrerriana, como es el caso del guitarrista Ernesto Méndez y el bandoneonista Gustavo Nicolás Reynoso, que se sumarán al escenario en calidad de artistas invitados para interpretar diversas piezas junto al solista.

Esta parada en la capital entrerriana forma parte de la serie de presentaciones que el músico viene realizando para difundir su trabajo reciente entre el público local y las comunidades de la región.

Las entradas pueden adquirirse a través de Passline.