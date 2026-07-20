Se presentará en el Teatro 3 de Febrero la nueva edición de Teatro por la Identidad

Anuncian el lanzamiento de la doceava edición de Teatro por la Identidad en Paraná.

Las agrupaciones Cultura por la Memoria, H.I.J.O.S. Paraná y Teatro por la Identidad Paraná realizarán una conferencia de prensa este martes 21 de julio a las 11 en el Foyer del Teatro 3 de Febrero. El encuentro pretende anunciar el lanzamiento de la doceava edición del ciclo en la capital provincial y presentar las bases de un nuevo concurso nacional de dramaturgia enfocado en el formato de microteatro.

A través de este espacio, las organizaciones organizadoras buscan dar continuidad a una iniciativa cultural que desde hace más de dos décadas utiliza la actividad escénica como una herramienta para acompañar la búsqueda que llevan adelante las Abuelas de Plaza de Mayo, promoviendo el derecho a la identidad y el ejercicio de la memoria en la comunidad.

Durante la presentación del ciclo, se detallarán los requisitos, plazos y pautas de participación para la convocatoria abierta de textos dramáticos breves orientada a autores de todo el país.

Según se adelantó en los lineamientos generales del certamen, la nómina de obras seleccionadas estará integrada por tres materiales dramatúrgicos, los cuales pasarán a formar parte de una producción teatral de carácter integral y modular que se montará a partir de dicha elección.

Además, la organización confirmó que cada uno de los tres proyectos elegidos por el jurado del concurso recibirá un aporte económico destinado a cubrir los costos de producción y montaje escénico de las piezas.

Durante la rueda de prensa, los referentes de las distintas áreas expondrán también el cronograma de actividades complementarias que integrarán la programación de este ciclo de cara a las funciones programadas para los próximos meses.