"Algo tenemos que hacer": una comedia sobre la amistad en tiempos de crisis

El grupo Ribera Teatro llegará a Paraná con "Algo tenemos que hacer", una comedia escrita por Solange Vetcher y dirigida por Silvia Broggini que se presentará este sábado 25 de julio a las 20:30 en La Hendija, ubicada en Gualeguaychú 171. La obra, protagonizada por Aimé Abate y la propia Vetcher, propone una historia de dos amigas que rondan los 40 años e intentan salir adelante en medio de las dificultades económicas, ensayando distintos emprendimientos y enfrentando obstáculos burocráticos, desaciertos y situaciones inesperadas.

Después de varias funciones en Santa Fe y con una nueva presentación prevista en esa ciudad, la producción desembarca en la capital entrerriana con el objetivo de compartir una propuesta donde el humor convive con problemáticas que atraviesan a muchas personas.

Silvia Broggini habló con ANÁLISIS sobre el surgimiento del proyecto. Explicó que la inquietud surgió de Solange Vetcher, autora del texto, ya que hacía tiempo quería escribir una obra inspirada en experiencias cercanas. "Ella escribe esta historia y me convoca a mí para la dirección. Todo está pensado en que más o menos se basa en la vida real, de esas dos son amigas y de lo que han pasado juntas también en este período de su vida", señaló.

La trama gira alrededor de dos mujeres que atraviesan un momento complejo. Una es soltera y la otra divorciada. Ninguna consigue estabilidad laboral y, frente a ese escenario, comienzan a imaginar distintas alternativas para generar ingresos. "Empiezan a hacer distintos emprendimientos, algunos salen bien y otros no tanto, y así nos pasa toda la historia", resumió Broggini. Esa búsqueda, con intentos que fracasan, otros que parecen ofrecer una salida y situaciones burocráticas que complican aún más el panorama, constituye el eje de esta puesta teatral.

La directora remarcó que el público encontrará personajes reconocibles porque muchas de las situaciones fueron construidas a partir de experiencias particulares. "No deja de escapar a la realidad para nada. Es lo que prácticamente se vive hoy en día y muchas mujeres se van a ver reflejadas en eso, porque también hay distintos emprendimientos que nos basamos en experiencias reales de mujeres", afirmó. Sin revelar demasiado sobre las peripecias que atraviesan las protagonistas, adelantó que las distintas decisiones que toman desencadenan hechos inesperados que sostienen el tono humorístico de la obra.

Uno de los aspectos que más destacó Broggini es la posibilidad de abordar temas difíciles desde la risa. Para ella, el humor no implica restarle importancia a los problemas, sino ofrecer una mirada distinta sobre aquello que resulta doloroso. "En toda la parte trágica de lo que puede suceder en la vida siempre tiene una faceta de comicidad, siempre surge una faceta de lo cómico, de lo divertido o de lo gracioso, hasta aceptar lo que le pasó a uno y reírse de uno mismo", sostuvo.

"Algo tenemos que hacer" es una producción de Ribera Teatro, grupo santafesino con una amplia trayectoria en el circuito independiente. La puesta cuenta con actuaciones de Aimé Abate y Solange Vetcher; luminotecnia de Melissa Gastaldi; maquillaje de Yanina Bileisis; musicalización de Solange Vetcher; escenografía, vestuario y puesta en escena de la propia Silvia Broggini.

Broggini forma parte de una generación de artistas surgidos de la Escuela Provincial de Teatro de Santa Fe. Es técnica en Promoción Sociocultural en Teatro, actriz, vestuarista, escenógrafa y productora, y desde hace años integra Ribera Teatro, donde participó en producciones como "La Garay", "Mujer para recordar", "Maestra de Campo" —obra que también dirigió— y "La Grego", presentada en el ciclo de micromonólogos.

Su vínculo con la dirección comenzó después de una extensa trayectoria como actriz. "Estoy en el teatro desde el año 2000. Empecé con comedia musical con Gustavo Palacios, después hice algunas obras de teatro independiente, ingresé a la Escuela de Teatro, me recibí y ya después me dediqué más a dirigir", contó.

Sobre el presente del teatro independiente, Broggini reconoció que sostener una obra requiere mucho esfuerzo. Para ella, la principal característica del momento actual es la enorme cantidad de propuestas que existen en Santa Fe. "Hay tantas propuestas que son súper bienvenidas porque eso quiere decir que la gente tiene creatividad y quiere hablar y manifestarse creativamente a través del teatro", afirmó.

Sin embargo, explicó que esa misma diversidad obliga a los elencos a buscar nuevas estrategias para convocar público. Contó que muchas salas comenzaron a programar funciones más temprano o durante los domingos, especialmente en invierno, con el objetivo de adaptarse a los hábitos del público. "Hay muchas obras. Entonces, a la hora de convocar se dificulta, la tenés que remar bastante para conseguir público", reconoció. Aun así, insistió en que esa competencia no debe verse de manera negativa, sino como el reflejo de un movimiento teatral muy activo.

Después de su paso por distintas salas de Santa Fe, entre ellas el Centro Cultural Provincial, La Blanca y Valeri Montrul, "Algo tenemos que hacer" iniciará una nueva etapa con su presentación en Paraná. Posteriormente regresará a Santa Fe para una nueva función y el elenco también prevé participar en el Festival de Crespo, previsto para los próximos meses.

Para la función en La Hendija, las entradas anticipadas tendrán un costo de $10.000 y en puerta costarán $15.000. Para reservas, comunicarse al 342 4399932.