Crespo recibe la propuesta musical Gala Argentina este sábado

El grupo musical Lírica del Río llevará a cabo la presentación del concierto titulado "Gala Argentina: un viaje desde la música de nuestro país hasta la ópera" este sábado 25 de julio a las 20 en el Salón Municipal de la ciudad de Crespo.

El encuentro busca acercar a la comunidad un programa lírico que vincula el repertorio de compositores académicos de la Argentina con grandes piezas de la ópera universal, como una forma de expandir la difusión de la música de cámara y el canto lírico en la región.

El programa musical de la jornada plantea un recorrido por las creaciones de autores fundamentales de la música académica nacional, tales como Carlos Guastavino, Carlos López Buchardo, Héctor Iglesias Villoud y Héctor Panizza. Esas composiciones estarán vinculadas a lo largo de la noche con fragmentos y arias representativas del repertorio operístico internacional, abarcando obras escritas por Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini.

Las interpretaciones vocales en calidad de solistas estarán a cargo de las cantantes Sandra Heimbügner y Cecilia Frías, acompañadas por Joas Cruz y el artista invitado Alejandro Dappen. El marco instrumental estará bajo la guía de la pianista Raquel Zanutti.

La iniciativa de Lírica del Río busca sostener una agenda regular de presentaciones líricas en distintas localidades entrerrianas, reuniendo a intérpretes de la zona en torno a propuestas que vinculen la tradición del canto lírico con la puesta en valor de los compositores nativos.

La entrada tendrá un valor de $10.000. Los menores de 12 años no abonan entrada. Para reservas, comunicarse al 343 5180336.