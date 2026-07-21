El humorista Jorge Haddad llega con su unipersonal al Teatro 3 de Febrero

El actor y humorista Jorge Haddad presentará por primera vez en la capital entrerriana su espectáculo teatral denominado "Mina Bien en un cumple", bajo el sello de su proyecto humorístico Hermana Beba, el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 21 en el Coliseo Mayor de Paraná.

La presentación en el territorio entrerriano busca acercar al público local una propuesta escénica de sátira social que traslada el universo del contenido digital al escenario teatral, y propone un retrato humorístico sobre los hábitos, aspiraciones y contradicciones de la clase media urbana.

La propuesta dramática parte de la celebración del cumpleaños del personaje principal, Mina Bien, una figura caracterizada por la exageración de conductas cotidianas y la simulación de diálogos con personalidades de la televisión y la política nacional. A lo largo del montaje, la obra plantea un recorrido por temáticas vinculadas a la infancia, las relaciones familiares y las dinámicas sociales actuales de la Argentina y el contexto internacional.

Este trabajo cuenta con tres años de recorrido en el circuito teatral, acumulando presentaciones en diversas provincias del país y también en salas de España y Uruguay, donde alcanzó una convocatoria superior a los cuarenta mil espectadores desde su estreno.

El proyecto creado por Haddad se originó como una serie de videos breves difundidos en redes sociales bajo el nombre de Hermana Beba, logrando una rápida repercusión entre los usuarios y expandiendo posteriormente su formato hacia la radio, el streaming y el teatro.

Las entradas para la función pueden adquirirse a través de Ticketway.