La Feria de Arte Paraná abrió la convocatoria para galerías, espacios culturales y proyectos grupales

Se realizará del 11 al 13 de septiembre en la Sala Mayo. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 14 de agosto y está destinada a galerías, espacios culturales y proyectos grupales vinculados a las artes visuales. Es organizada por la Municipalidad.

La Feria de Arte Paraná nace con el objetivo de promover el mercado del arte local a través de la comercialización y circulación de obras, fortaleciendo los vínculos entre artistas, galeristas, gestores culturales, curadores, coleccionistas y el público. Además, busca generar un espacio de exhibición y encuentro que visibilice la producción artística del Área Metropolitana Gran Paraná y contribuya al desarrollo del sector de las artes visuales.

La convocatoria de la Subsecretaría de Cultura contempla dos categorías de participación: Galerías y Espacios Culturales, destinada a emprendimientos privados con una trayectoria mínima comprobable de dos años dedicados a la exhibición y comercialización de obras de arte; y Proyectos Grupales, integrados por un mínimo de tres artistas que desarrollen una producción colectiva o se asocien para esta convocatoria.

Podrán participar espacios y artistas del Área Metropolitana Gran Paraná —Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda—, con la posibilidad de incorporar artistas de otras localidades de Entre Ríos según lo establecido en las bases.

La inscripción se realizará exclusivamente mediante formularios online. Las galerías y espacios culturales deberán presentar una reseña institucional, información de los artistas participantes, imágenes de las obras con su ficha técnica y una propuesta expositiva. En el caso de los proyectos grupales, se solicitará la información del grupo, la documentación de las obras y el proyecto de montaje. Una vez enviada la documentación, las personas participantes recibirán un correo electrónico de confirmación.

Cada propuesta seleccionada contará con un módulo expositivo sin costo y todas las obras exhibidas deberán estar disponibles para la venta. La Municipalidad de Paraná brindará el espacio expositivo, iluminación general, seguridad, difusión, gráfica institucional y asesoramiento para el montaje, mientras que cada expositor será responsable del montaje específico, la atención del stand, la comercialización de las obras y demás aspectos operativos establecidos en las bases de la convocatoria.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 14 de agosto. Las propuestas seleccionadas se darán a conocer el miércoles 19 de agosto y la Feria de Arte Paraná se desarrollará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en la Sala Mayo. Las bases y condiciones completas, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles en parana.gob.ar/convocatoria. Las consultas pueden realizarse al correo electrónico feriaarteparana@gmail.com.

Bases y condiciones

Formulario para Galerías y Espacios Culturales

Formulario para Proyectos grupales