La joven violinista Luján García Miño brilló en la Casa de Entre Ríos

Con apenas 9 años, la violinista entrerriana Luján García Miño protagonizó una nueva jornada cultural con un concierto de música clásica en la Casa de Entre Ríos, donde presentó un repertorio integrado por obras de Johann Sebastian Bach y piezas del método Suzuki.

Oriunda de Paraná, Luján se formó en la Escuela Suzuki del Paraná e integra la Orquesta de Niños Suzuki. Su interpretación reflejó el trabajo que viene desarrollando desde la infancia dentro de este reconocido método de enseñanza musical.

La actividad se desarrolló como parte de la programación cultural de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, que continúa promoviendo espacios para la difusión del talento artístico de la provincia.

La jornada incluyó además un homenaje a Héctor Confesor «Cacho» Miño, al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento. Del tributo participó Pedro Miño, hijo del recordado músico, quien compartió recuerdos y parte del legado de una de las figuras más representativas de la música popular entrerriana.