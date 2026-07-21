Samba na Esquina celebra 20 años de música brasilera

La agrupación paranaense Samba na Esquina ofrecerá el espectáculo titulado "Melhor é viver cantando" el sábado 1 de agosto a partir de las 20:30 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Enrique Carbó de la ciudad de Paraná.

La actividad pretende iniciar una serie de presentaciones y celebraciones rumbo al vigésimo aniversario de la conformación del conjunto, reuniendo a la comunidad local en torno a la interpretación en vivo de clásicos de la música popular brasilera y los ritmos tradicionales del samba.

Durante la velada, la agrupación ofrecerá un repertorio que abarca composiciones de autores destacados de la música popular brasilera, sumando la participación de artistas invitados y sorpresas preparadas para el desarrollo del show.

El grupo se caracteriza por la recreación de la tradicional roda de samba, una disposición escénica donde los músicos se ubican en círculo dentro del recinto permitiendo que el público rodee la formación e interactúe a través del baile. En esta oportunidad, la formación en escena estará integrada por las voces de Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Wanda Gaioli; Juan Bonetti en voz y cavaquinho; Mauricio Guastavino en voz y percusión; Santiago Weber en guitarra de siete cuerdas; junto al esquema percusivo a cargo de Iván Petrich, Diego Sánchez y Gonzalo Díaz.

Samba na Esquina se conformó en la capital provincial en el año 2006 y desde entonces recorrió escenarios locales y regionales en diversos festivales y fiestas. A lo largo de dos décadas de actividad ininterrumpida, el colectivo artístico se es el artífice de varios proyectos, entre ellos la conocida Fiesta del 31, un encuentro que comenzó en la esquina de las calles San Martín y Victoria y que con el paso del tiempo debió trasladarse a predios de mayor capacidad debido a la concurrencia masiva. Tal es su convocatoria cada año que el 17 de noviembre de 2023 fue declarado de Interés Cultural provincial.

Las entradas anticipadas pueden solicitarse a través del 343 4755998 o al Instagram @sambanaesquina.