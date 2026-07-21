Una propuesta teatral sobre las violencias territoriales se exhibe en Casa Boulevard

El elenco bonaerense Camino Teatro presenta "Algo en el aire" en Paraná.

El elenco bonaerense Camino Teatro presentará la obra dramática "Algo en el aire" este sábado 25 de julio a las 20 en la sala Metamorfosis de Casa Boulevard, un espacio cultural ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná.

El propósito de la propuesta está en acercar al público local un texto teatral que reflexiona sobre la contaminación ambiental, la utilización de fitosanitarios y los efectos de las violencias territoriales sobre las comunidades rurales y los cuerpos de sus habitantes.

La dramaturgia, escrita de manera conjunta por las autoras Raquel Albéniz, Laura Cotón y María Rosa Pfeiffer, sitúa su argumento en un pueblo de la región pampeana donde una sustancia indeterminada en el ambiente comienza a afectar la salud de la población provocando un estado de adormecimiento generalizado.

La historia deja entrever la resistencia en la comunidad, el rol de las juventudes frente a la degradación de la tierra y la preservación de la memoria en los pequeños poblados golpeados por el modelo de producción agroindustrial.

La puesta en escena cuenta con la dirección general de Laura D'Anna y la interpretación de los actores Marcela Brito, Fernando Broussalis, Amorina Fares, Laura Ledesma, Juan Saravia y Giorgio Zamboni.

La asistencia de dirección es de Fernanda Armella, la escenografía y el vestuario de Rina Buffa, la composición musical original de Claudio Ceccoli y el diseño de iluminación y proyecciones de Giorgio Zamboni, con fotografías documentales tomadas por Pablo Piovano.

Al finalizar la función, habrá un conversatorio con el equipo de la obra.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000. En puerta costarán $12.000. Las reservas pueden realizarse al 11 59442113 o al 11 32087410.