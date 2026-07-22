Abrió la convocatoria para los premios nacionales en novela, guion, ensayo y música

Con premios de hasta $3.000.000, la Nación convoca a autores y compositores de todo el país.

La Secretaría de Cultura de la Nación abrió la convocatoria para una nueva edición de los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria correspondientes al período 2021-2024, cuya inscripción permanecerá habilitada hasta el próximo 20 de septiembre inclusive. El certamen busca estimular, visibilizar y reconocer el trabajo de creadores, autores, investigadores y científicos de todo el territorio argentino a través de reconocimientos económicos para las producciones seleccionadas.

Para esta oportunidad, el esquema de disciplinas convocadas abarca cuatro categorías dentro del campo cultural y científico. En el área de Letras la convocatoria está dirigida a obras dentro del género Novela; en Producción Literaria Representada se evaluará Guion Literario para Cine, Televisión y Radio; en la categoría de Ensayo se receptarán trabajos de corte Histórico y Sociológico; y en el apartado musical la competencia estará enfocada en las composiciones de Rock y Pop.

La escala de reconocimientos contempla para cada una de las disciplinas un Primer Premio de $3.000.000, un Segundo Premio de $2.000.000 y un Tercer Premio de $1.200.000.

Las bases y condiciones se pueden consultar en este enlace.

La inscripción debe realizarse a través de somos.cultura.gob.ar.