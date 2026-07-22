El certamen literario Alma Maritano amplía su alcance a seis provincias

La Cooperativa Cultural Casa Inga junto a la familia de la escritora Alma Maritano e instituciones santafesinas abrieron la convocatoria para la quinta edición del Concurso de Narrativa Alma Maritano, la cual permanecerá receptando trabajos hasta el próximo 31 de agosto de 2026 inclusive. La iniciativa busca promover la producción literaria emergente, impulsar la circulación de nuevas voces narrativas y rendir homenaje a la labor docente y cultural de Maritano, expandiendo por primera vez su alcance territorial para convocar a autores residentes en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con residencia fijada en cualquiera de los seis distritos participantes. Se podrá presentar un único relato inédito redactado en idioma castellano con una extensión máxima de 2.500 palabras.

El premio principal consiste en una suma de $1.000.000 para el texto seleccionado en el primer lugar, además de la entrega de menciones especiales a criterio del cuerpo evaluador y la posterior publicación de los relatos ganadores en una antología impresa.

La evaluación del material enviado estará a cargo de un jurado integrado por la escritora entrerriana Selva Almada, la autora de literatura infantil y juvenil Sandra Siemens y el escritor Sergio Gaiteri.

La presente convocatoria representa un crecimiento que responde al trabajo articulado entre los gestores del proyecto y el apoyo institucional prestado por la Municipalidad de Rosario, el Concejo Municipal de esa ciudad, la Universidad Nacional de Rosario y la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez.

La inscripción debe realizarse a través de este formulario.