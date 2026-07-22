El ciclo Re Si vuelve al Almacén de los 33 con un encuentro de música en vivo

El equipo organizador del ciclo Re Si llevará a cabo su sexta edición este domingo 26 de julio a partir de las 12:30 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná. El encuentro tiene como propósito generar un canal de expresión para la escena musical de la capital entrerriana, con el fin de que artistas locales e independientes compartan composiciones propias o reversiones.

La propuesta cuenta con una dinámica participativa donde los músicos interesados pueden inscribirse de forma gratuita para realizar presentaciones individuales o grupales de entre ocho y diez minutos de duración. Para formar parte del repertorio, los instrumentistas y cantantes tienen la opción de registrarse previamente a través del 11 66253659 o del 264 4551678, mediante el perfil de Instagram del espacio @resi.micabierto o anotarse directamente en la lista que se confecciona al inicio de la jornada en el recinto.

La organización dispone de instrumentos musicales en la sala para quienes no trasladen su propio equipamiento.

Junto a la grilla de participantes espontáneos, la actividad incluye en cada entrega la intervención de propuestas invitadas de la región. En esta ocasión, la sexta edición contará con la actuación del proyecto La Chilca, sumándose a la nómina de artistas que pasaron por los encuentros previos, entre los que se encuentran Susana Ratcliff, el dúo Emiluchito, la agrupación santafesina Poligonía y el proyecto integrado por Andrés, Marti y Luis Barbiero.

Durante la jornada musical, el espacio ofrecerá su habitual servicio de comidas y bebidas.

El acceso se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra.