Gatx Negrx Cultural cierra su ciclo de cine mensual con una proyección este domingo

Escena de la película " La mujer sin cabeza" (2008).

El espacio cultural Gatx Negrx presentará este domingo 26 de julio a las 19 la película argentina La mujer sin cabeza en su sede ubicada en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná. La proyección consiste en dar cierre a la programación cinematográfica del mes mediante la exhibición de una obra del cine nacional de autor.

El largometraje estelarizado por la actriz María Onetto fue estrenado en el año 2008 tras un proceso de rodaje llevado a cabo íntegramente en la provincia de Salta, contando con la participación de un elenco integrado por Claudia Cantero, César Bordón, Daniel Genoud, Guillermo Arengo, Inés Efron y María Vaner, y el trabajo de la realizadora salteña Lucrecia Martel.

La trama sigue a Verónica, una mujer perteneciente a la clase media alta que sufre un incidente vial en la carretera y entra en un estado de conmoción psicológica ante la sospecha de haber atropellado a una persona. A partir de ese hecho, la historia expone los mecanismos de protección familiar y las jerarquías sociales que intervienen para amortiguar las consecuencias del hecho.

La función del domingo marcará la conclusión del ciclo temático desarrollado durante las últimas semanas, el cual agrupó producciones orientadas a analizar problemáticas de distintas épocas.

En simultáneo a la función, la casa ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tiene un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.