La canción latinoamericana reunirá a artistas de Paraná y Bahía Blanca en el Juan L. Ortiz

Emiliana Osorio y Luchito Barreira volverán a compartir escenario en Paraná este sábado 25 de julio con un espectáculo que reunirá canciones de raíz folclórica latinoamericana junto a Alma Dúo, una formación integrada por dos músicas de Bahía Blanca. La presentación será a las 20:30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, y propone un encuentro construido a partir de repertorios propios, reversiones y un intercambio artístico que nació luego de que ambos proyectos compartieran escenarios en distintas ciudades del país.

En una charla que mantuvo con ANÁLISIS, Emiliana Osorio explicó que el dúo que ella integra comenzó a tomar forma a principios de 2022, aunque durante mucho tiempo el proyecto permaneció puertas adentro. Según contó la cantante, la idea surgió de manera espontánea luego de compartir otra banda y descubrir que ambos tenían gustos musicales muy similares. "Nos empezamos a juntar como para sacar canciones que nos gustaban. Ese fue el impulso. Coincidíamos en muchos gustos musicales, veníamos de otra banda juntes y nos empezamos a juntar y hacer como cocina de canciones que nos gustan, o sea, arreglos propios, versiones propias", recordó.

Ese trabajo, explicó, se extendió durante casi dos años antes de mostrarse públicamente. "Fueron casi dos años largos de cocina interna para nosotros, hasta que fueron nuestros amigues los que empezaron a decirnos: '¿Cuándo lo van a salir a compartir? ¿Cuándo lo van a salir a mostrar?'".

Ese proceso previo hizo que las primeras presentaciones llegaran de manera gradual. Primero participaron como artistas invitados o teloneros de proyectos que admiraban y luego comenzaron a organizar sus propias fechas. En ese recorrido compartieron escenario con Guanaco Trío en La Vieja Usina, abrieron un recital de Colectivo Baldío –el proyecto encabezado por Sebastián Macchi– en Casa Boulevard y posteriormente empezaron a construir un circuito de conciertos autogestionados.

La propuesta artística que desarrollan la cantante la describe como una búsqueda dentro de la "canción latinoamericana de raíz folclórica", integrada mayoritariamente por obras de autores argentinos, a las que recientemente comenzaron a sumar composiciones de otros países de la región, como Uruguay. Pero este trabajo de dúo no busca reproducir fielmente las versiones originales, sino elaborar nuevas lecturas musicales sobre cada obra. "Hacemos arreglos propios y tratando de respetar al menos lo que más podemos, lo que para nosotros es un poco la esencia de las canciones, que son la letra y la melodía. Después hacemos muchos arreglos a nivel armónico y tratamos de adaptar todo a nuestra sonoridad, a nosotros mismos, tratar de hacer algo que lo sintamos propio", explicó.

Además, Osorio señaló que tanto ella como Barreira buscan canciones cuyos textos vayan más allá de las experiencias individuales para hablar de territorios, historias compartidas y realidades que puedan ser reconocidas por distintas personas. "Siempre estamos pensando y buscando muchas letras que hablan de algo más grande. Siempre hacemos canciones referidas a lugares, a territorios, a historias", expresó.

La artista destacó además el vínculo que fueron construyendo con el público de Paraná desde las primeras presentaciones: "Siempre ha sido muy amorosa la respuesta de las personas, como de mucha emoción, mucha gratitud", afirmó.

Uno de los principales objetivos para lo que resta del año será registrar parte del trabajo que vienen realizando en un primer material discográfico. Según adelantó la cantante, el repertorio ya está armado y el desafío ahora pasa por reunir los recursos necesarios para afrontar el proceso de grabación. "Nuestro objetivo más grande y a más corto plazo es grabar un disco, porque hace ya un tiempo largo que tenemos un repertorio suficiente como para un disco y nos gustaría dejar plasmado eso", explicó.

El concierto del sábado también incorporará la participación de Alma Dúo, integrado por dos músicas de Bahía Blanca que llegarán a Paraná para compartir escenario luego del intercambio artístico que comenzó el año pasado cuando Emi Osorio y Luchito Barreira viajaron a presentarse en esa ciudad bonaerense. Para la cantante, ese ida y vuelta dio origen a una propuesta que busca establecer vínculos entre distintos territorios a través de la música. "La propuesta es un poco como cruzar los territorios a través de las canciones. Sentimos que hay un canal entre allá y acá, porque nosotros fuimos el año pasado a tocar y ahora se vienen ellas. Entre repertorio y repertorio sentimos que estamos cerca en la música", explicó.

De ese intercambio también surgió el concepto de "Ríos de Canciones", una idea que resume el espíritu del encuentro. "Si bien no estamos unidos así por la tierra, sí por ríos, donde viajan canciones que nos conmueven y nos gustan", expresó la artista.

Finalmente, la cantante dejó la invitación abierta para quienes deseen asistir al recital y remarcó que el aspecto económico no debería impedir el acceso al espectáculo. "Que la entrada no sea una limitación económica. Estamos súper abiertos al compartir, así que no duden en comunicarse, por más que por ahí no puedan, porque es fin de mes, porque sabemos y entendemos la situación que estamos atravesamos", expresó.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y en puerta costarán $15.000. Para consultas o reservas, comunicarse al 343 4575591.