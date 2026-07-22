Últimos días para inscribirse en el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Hay tiempo de inscribirse hasta el 31 de julio.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, convoca a participar del 5° Salón Anual de Fotografía. Hay premios económicos y la inscripción, que cierra el 31 de julio, es online. Se busca promover la producción fotográfica y poner en valor el patrimonio provincial.

Podrán participar fotógrafos mayores de 18 años, nativos, oriundos de otras provincias y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de tres (3) años en la provincia de Entre Ríos al momento de la inscripción.

Las fotografías deberán presentarse en las siguientes categorías:

Monocromas (Blanco y Negro): obras realizadas en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color.

Policromas (Color): fotografías que contengan múltiples colores o que hayan sido modificadas mediante virados parciales o incorporación de color.

En esta edición, el tema propuesto es “Ecos de Nuestra Historia Entrerriana”, con especial énfasis en edificios emblemáticos, espacios públicos, monumentos y lugares históricos representativos de la provincia.

Las bases y condiciones completas pueden consultarse en este link.

La inscripción puede hacerse online en este formulario.