Victoria al Piano celebra sus 15 años con dos recitales de figuras internacionales

El español Rodrigo López Rueda y el japonés Kotaro Fukuma, dos destacados referentes del piano clásico contemporáneo, serán los protagonistas del XV aniversario de Victoria al Piano. Los conciertos se realizarán el domingo 26 de julio y el sábado 8 de agosto, ambos a las 20.30, en la Agrupación Cultural Victoria, en italia 474, en una programación especial que reunirá a artistas de reconocimiento mundial.

El ciclo Victoria al Piano celebrará sus 15 años con la visita de dos pianistas de prestigio internacional que ofrecerán conciertos en la ciudad de Victoria. El primero será el español Rodrigo López Rueda, quien se presentará el domingo 26 de julio a las 20.30; mientras que el japonés Kotaro Fukuma subirá al escenario el sábado 8 de agosto, también a las 20.30.

Para esta edición aniversario, la organización dispuso un abono especial de 35.000 pesos para asistir a ambos recitales, una propuesta que permitirá disfrutar de dos intérpretes de primer nivel internacional.

Rodrigo López Rueda, nacido en Lucena (España), es considerado una de las jóvenes promesas del piano europeo. Formado en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia y perfeccionado en Italia, obtuvo importantes reconocimientos como el primer premio en el Roma International Piano Competition, además de otros galardones en certámenes europeos.

Su carrera lo llevó a presentarse como solista en escenarios de España e Italia y junto a diversas orquestas. En Victoria ofrecerá un programa que incluye obras de Antonio Soler, Enrique Granados, Alexandr Scriabin, Sergei Lyapunov, Manuel de Falla y Alberto Ginastera, además del estreno en Argentina de "Galernas y vaivenes", del compositor español Alejandro Díez.

El segundo concierto, el sábado 8 de agosto, tendrá como protagonista al pianista japonés Kotaro Fukuma, una de las figuras más destacadas del circuito internacional. Ganador del Concurso Internacional de Piano de Cleveland en 2003, desarrolló una carrera que lo llevó a presentarse en más de 35 países y en salas emblemáticas como Carnegie Hall de Nueva York, Wigmore Hall de Londres, la Philharmonie de Berlín y el Auditorio Nacional de Madrid.

El pianista japonés Kotaro Fukuma dará un concierto en Victoria.

Además de su trayectoria como concertista, Fukuma mantiene una intensa actividad en la difusión de la música contemporánea y cuenta con una amplia discografía, reconocida por la crítica especializada. Entre sus trabajos más recientes se destaca Fantasy – Scriabin & Rachmaninoff, nominado a los International Classical Music Awards 2024.

Con estos dos conciertos, Victoria al Piano celebrará su decimoquinto aniversario reafirmando su lugar como uno de los ciclos de música clásica más importantes de la región, acercando al público entrerriano a artistas de excelencia internacional.

Para más información y reserva de entradas, comunicarse al 341 3384451.