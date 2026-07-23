Comediantes locales protagonizan una jornada de stand up en la Federación de Jubilados

La Subcomisión de Cultura de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos organizará una función del espectáculo Minitah Stand Up este viernes 24 de julio a partir de las 18 en el salón ubicado en calle Alem 450 de la ciudad de Paraná. La idea de la propuesta consiste en incorporar nuevas expresiones escénicas al calendario cultural de la institución, con el fin de promover espacios de esparcimiento e integración comunitaria.

El elenco artístico estará integrado por las comediantes Eve Schneider, Dani Rudel, Paula Chilotegui y Carolina Rossier. A lo largo de la presentación, las cuatro intérpretes abordarán situaciones vinculadas a las relaciones interpersonales, los entornos laborales, los desafíos de la maternidad, la dinámica familiar y las experiencias cotidianas. Cómo adelanta la organización, se trata de "un grupo de mujeres que convierte sus desgracias en carcajadas".

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita para afiliados y público en general.