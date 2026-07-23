El ciclo de cine en escuelas rurales continúa su recorrido por la provincia

El programa Un día de película lleva el cine a las escuelas rurales de la provincia.

El Gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), recorre el territorio entrerriano con distintas propuestas del programa Un día de película. El objetivo es vivir una jornada creativa junto a alumnos y docentes con una mirada federal y participativa. Este martes visitó la Escuela Primaria Rural N°35 “Juan Bautista Alberdi”, de Durazno, Departamento Tala.

Los gurises disfrutaron de una serie de cortos proyectados por el programa Un día de película, del IAAER, organismo de la Secretaría de Cultura provincial, el cual tiene como propósito llevar las producciones audiovisuales a las escuelas primarias de toda la provincia. Puntualmente se compartieron cortometrajes de animación de realizadores argentinos, poniendo en valor la producción nacional y sus códigos culturales, modismos lingüísticos, conflictos éticos, entre otros. También se realizaron actividades didácticas en relación a la lengua y las artes visuales.

La siguiente parada será el día miércoles 5 de agosto, en la Escuela Primaria Rural N°102 “Infanta Mendocina” de la localidad de Sir Leonard, La Paz. Y el 12 de agosto en la ciudad de Villaguay.

En lo que va del año el Programa ha visitado la Escuela Primaria Rural N° 37 “Estanislao Soler” en la localidad de Puerto Curtiembre, departamento Paraná; la Escuela Primaria Rural Nina N°39 “General Francisco Ramírez” en el Paraje Las Masitas, Departamento Diamante; la Escuela Primaria N° 40 “Martín Miguel de Güemes” en Colonia Nueva, Departamento Paraná, donde en ese punto de encuentro también participaron los estudiantes que concurren a la Escuela Primaria N°130 “Juan Francisco Seguí”. En este recorrido que principalmente se desarrolló en el mes de mayo también estuvo incluida la Escuela Primaria Rural N°52 “José Ruperto Pérez” en el distrito Pajonal, departamento Victoria.

Dinámica de la actividad

A partir de estos contenidos en cada lugar se genera un ambiente de intercambio con los niños y sus docentes acerca de las relaciones que se establecen en las historias, entre los paisajes, los personajes, sonidos, emociones y referencias identitarias locales.