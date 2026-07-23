Inauguran una nueva exposición de arte contemporáneo entrerriano en AURA

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, inaugurará Refugios para la ausencia y el deseo, una de las muestras seleccionadas en su convocatoria anual y federal. Será este viernes 24 de julio a las 20, en Alameda de la Federación 557, Paraná. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de Cultura provincial.

Refugios… es una propuesta artística del Colectivo Refugio Mutante, integrado por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella (como curadora). Consiste en el encuentro entre las obras de Musich y Salomón, “un diálogo sobre la porosidad de los límites: entre lo doméstico y lo indómito, entre el cuerpo orgánico y el aparato técnico, entre el recuerdo palpable y la presencia fantasmal”, en palabras de Chiappella.

Sus producciones fueron gestadas en la intersección del texto, la tela, el trazo y los soportes digitales. Según la curadora, en la obra de Walter Musich el espacio doméstico se convierte en un escenario de exorcismo y diálogo. Por su parte, Elena Salomón aborda la noción de protección desde una materialidad táctil y transformable. El vínculo conceptual se profundiza al observar cómo ambos artistas procesan la figura del cuerpo y su utilización del dispositivo artístico como un mecanismo de transformación.

Sobre AURA

En la convocatoria anual y federal de AURA, un cuerpo de jurados integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus seleccionó (sin orden de mérito) dos proyectos colectivos y uno individual. El Colectivo Refugio Mutante compuesto por: Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella (Paraná) será el primero en exponer la temporada de 2026 de la convocatoria pública. Este año Aura abrirá tanto las exposiciones programadas, como talleres y actividades de mediación con la comunidad.

AURA depende de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y fue creado durante la actual gestión. Su objetivo es promover el trabajo y el desarrollo artístico entrerriano y facilitar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia.