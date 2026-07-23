La colectividad alemana de Paraná celebra el Unsere Freunde Fest

La Sociedad Alemana de Paraná, con el acompañamiento de la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas y el auspicio institucional de la Embajada de Alemania, llevará a cabo el almuerzo y baile denominado Unsere Freunde Fest este domingo 26 de julio a partir de las 12:30 en su sede ubicada en calle Monseñor Abel Bazán y Bustos 84 de la capital entrerriana.

La propuesta busca celebrar las tradiciones de la colectividad germana en la región, en el marco de la conmemoración de los 200 años de amistad entre Argentina y Alemania, y recaudar fondos para el sostenimiento de las actividades institucionales del espacio.

La jornada gastronómica y cultural ofrecerá un menú de tres pasos compuesto por platos típicos de la cocina alemana, iniciando con un Kraut Pirok como entrada, seguido por un plato principal de gulasch acompañado con spatzle, para finalizar con la clásica torta alemana como postre.

El recinto contará además con servicio de cantina y expendio de cerveza tirada durante todo el desarrollo de la actividad.

Cada comensal deberá concurrir con sus cubiertos.

El espacio de entretenimiento estará encabezado por la presentación en vivo del grupo de música Lustige Musikanten Banda, que amenizará el almuerzo e interpretará un repertorio orientado al baile de la colectividad.

Este encuentro forma parte de la agenda federal impulsada por la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas en distintas provincias del país para visibilizar el patrimonio cultural, la gastronomía y las expresiones artísticas de las colectividades de descendientes alemanes radicados en el territorio nacional.

El valor de entrada general es de $35.000, mientras que los menores de 12 años abonarán $17.500 y los niños de hasta tres años ingresarán sin costo.