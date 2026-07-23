La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú propone una amplia agenda cultural desde este viernes

La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú 2026 abrirá sus puertas este viernes 24 de julio en los Galpones del Puerto, con una programación que combinará presentaciones editoriales, música en vivo, charlas, propuestas patrimoniales, actividades para las infancias y una destacada participación de artistas y delegaciones nacionales e internacionales. El encuentro se extenderá hasta el domingo 26 y tendrá su acto inaugural a las 18.30, con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú.

La primera jornada comenzará a las 15 con el relato de la experiencia de Enbiciandoalmundo, el proyecto integrado por Juan Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martín, quienes compartirán el viaje que realizaron en bicicleta desde Gualeguaychú hasta Kansas City para asistir al Mundial de Fútbol.

A las 16.20, Noelia Amarillo, Marcela Faiad y Alejandro Bulay ofrecerán la charla "La corneta murguera: de tradición a patrimonio", en el marco del Día de la Corneta Murguera. La propuesta repasará la historia de este instrumento emblemático y el proceso que permitió su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial nacional, consolidándolo como uno de los símbolos de identidad de los tradicionales corsos populares de Gualeguaychú.

A las 17.30, el periodista y director de la revista ANÁLISIS, Daniel Enz, presentará su libro "Las torturas del convento", una investigación periodística que reconstruye los abusos sistemáticos, las amenazas y la privación de la libertad que padecieron durante décadas las monjas de clausura del Monasterio de Nogoyá. Basada en testimonios, documentación y el seguimiento de uno de los casos más impactantes ocurridos en Entre Ríos, la obra expone los mecanismos de sometimiento y silencio que imperaron dentro de la institución religiosa y propone una profunda reflexión sobre los límites del poder y la vulneración de los derechos humanos.

La programación continuará con una presentación de flamenco a cargo de Amparo García González y una exhibición de castañuelas de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Gualeguaychú, antes del acto oficial de apertura. Desde las 18.30 se realizará el corte de cintas y las palabras de bienvenida, mientras que a las 19 la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú ofrecerá un concierto que marcará el inicio oficial de la feria.

Un fin de semana con historia, música e intercambio cultural

Las actividades del sábado 25 comenzarán a las 11 con diversas charlas y disertaciones. Uno de los momentos destacados llegará a las 15.15 con "Memorias que caminan", una propuesta que invita a recorrer la historia del museo de la ciudad mediante una experiencia que combina patrimonio, teatro y música.

La actividad contará con las actuaciones de Santiago Ramírez, Joel Rocha, Azul Caminos, Ricardo Villani, Marcela Reynoso y Valeria Basini, bajo la dirección de Belén Barreto. Más tarde, el público podrá disfrutar del concierto multicultural de la Banda Departamental de Río Negro, de Uruguay, una de las propuestas internacionales de esta edición.

La última jornada, el domingo 26, también comenzará a las 11 y tendrá un fuerte perfil internacional. Entre las propuestas sobresale una videoconferencia con Stelios Gerogiades, quien presentará el tradicional Carnaval de Limassol, en la República de Chipre, y compartirá las características de una de las celebraciones más reconocidas del Mediterráneo.

A continuación se desarrollará "Ecos de Venecia", una intervención artística que incluirá un desfile de vestidos inspirados en el tradicional carnaval veneciano, diseñados y confeccionados por Juan Luca.

Libros, gastronomía y propuestas para toda la familia

Además de las actividades culturales y musicales, la Feria Internacional del Libro ofrecerá durante los tres días presentaciones de libros, talleres, disertaciones, juegos literarios y un espacio especialmente pensado para niños y niñas.

La propuesta se completará con un patio gastronómico integrado por Carpa Azul, Dolce Voglia, Piacere, Café Bolívar, StopFiambre y Candy Fun, que acompañarán una nueva edición de un evento que busca consolidarse como uno de los principales encuentros culturales del litoral y que volverá a convertir a los Galpones del Puerto en un punto de encuentro entre la literatura, las artes, el patrimonio y la comunidad.