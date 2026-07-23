La Peña Celeste y Blanca llega a barrio Anacleto Medina Sur

Será este sábado 25 de julio a las 15, en el Polideportivo San Jorge. La actividad será con entrada libre e incluirá música en vivo, merienda, intervenciones culturales y un rincón para las infancias.

La programación artística contará con las presentaciones de Ecos del Alma, Claudio y los Parranderos y El Legado, Banda Tributo a Los Iracundos. Los tres grupos fueron seleccionados a través del ciclo Encuentros Culturales Comunitarios, una de las líneas de las Convocatorias Culturales 2026 que promueve la participación de artistas locales en los distintos barrios de la ciudad.

Además de los espectáculos musicales, la jornada ofrecerá una merienda compartida, intervenciones culturales y un espacio recreativo para las infancias. Se invita a las y los asistentes a llevar su sillón para disfrutar de las actividades al aire libre.

La propuesta es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná y las Comisiones Administradoras de los SUM San Jorge, SUM Costanera Oeste y SUM Anacleto Medina Norte, Comisiones vecinales Gaucho Rivero y Anacleto Medina Norte, merenderos y organizaciones comunitarias del barrio, fortaleciendo el trabajo articulado con las organizaciones comunitarias y los espacios barriales para promover el acceso a la cultura y generar nuevos espacios de encuentro para las familias.