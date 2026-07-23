La Vieja Usina recibe la tercera edición del ciclo Crossover Night

Se llevará a cabo la tercera edición del ciclo de música experimental denominado Crossover Night este viernes 24 de julio a partir de las 20 en el Centro Cultural y Convenciones La Vieja Usina, ubicado en calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná. La actividad se realiza con el fin de generar un espacio de intercambio sonoro entre proyectos locales y regionales vinculados a géneros alternativos como la música electrónica, el noise y el arte sonoro de vanguardia.

La grilla artística del encuentro estará conformada por tres agrupaciones que representan distintas vertientes de la escena independiente de la región mesopotámica y bonaerense. Desde la ciudad de Zárate se presentará el proyecto Dead Brain Celebrities, y a ello se sumarán la formación Spomenik Project, integrada por músicos de Santa Fe y Paraná, y la agrupación local Rastro del Humedal, de la escena emergente paranaense.

A lo largo de la velada, las bandas ofrecerán sets orientados a la abordaje de distintas melodías, algunas de ellas directamente improvisadas sobre el escenario.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través del perfil de Instagram @delirio.records o directamente en puerta antes del evento.