Standards Grill Jazz Band se presenta este sábado en Archicofradía Club de Arte

El septeto Standards Grill Jazz Band ofrecerá un concierto este sábado 25 de julio a las 21, en Archicofradía Club de Arte (9 de Julio 116, Paraná), con una propuesta que recorrerá algunos de los grandes clásicos del jazz, el swing y la bossa nova.

La agrupación invita a revivir la esencia de estos géneros a través de un repertorio integrado por reconocidos standards, interpretados con una mirada contemporánea. El espectáculo está pensado para disfrutar de una escucha cercana, en un espacio que promueve el encuentro entre músicos y público.

La formación está integrada por Soraya Jacob en voz, Noelia Sattler y Juan Daneri en saxos, Nicolás Abud en trompeta, Oscar Corona en guitarra, "Chiro" Ochoa en bajo y José Luis Viggiano en batería.

El concierto comenzará a las 21. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000 pesos. Las reservas pueden realizarse comunicándose al 343 4386650.

Con un repertorio que reúne composiciones emblemáticas de distintas épocas y autores, Standards Grill Jazz Band propone una noche dedicada a la improvisación, el swing y la riqueza sonora de uno de los géneros más influyentes de la música popular.