Cheryl Renée desembarca en Paraná para presentarse junto al ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues

La reconocida cantante y pianista estadounidense Cheryl Renée volverá a presentarse en Paraná con un espectáculo que promete una noche dedicada al blues tradicional. La artista actuará el domingo 26 de julio, desde las 20, en Tierra Bomba (Urquiza 1214), acompañada por el ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), en el marco del ciclo Peña Antidomingo.

Será el regreso de la músico a la capital entrerriana luego de tres años. En esta oportunidad compartirá escenario con Junior Flores en bajo, Adrián Flores en batería, Alejandro Bravo en guitarra e integrantes del ensamble de la ALBlues, en una propuesta que combinará composiciones propias con clásicos de grandes referentes del género como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Willie Dixon, Jimmy Reed, Fats Domino y Big Bill Broonzy, entre otros.

Conocida internacionalmente como la "Diosa del Blues de Cincinnati", Cheryl Renée nació en esa ciudad estadounidense en 1952 y comenzó a tocar el piano desde muy joven. Aunque recibió sus primeras clases durante la escuela primaria, gran parte de su formación fue autodidacta. Desde los 17 años desarrolla una intensa carrera profesional que la llevó a recorrer Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, integrando diversas bandas antes de consolidarse como solista y líder de sus propios proyectos musicales.

Entre los hitos de su trayectoria figuran su participación en la histórica escena blusera de Boston con The Renée/Randall Blues Band, su destacada actuación en el International Blues Challenge de Memphis y una discografía que comenzó en 2001 con I Believe You Know the Blues. En los últimos años también realizó giras por Brasil, Argentina y Uruguay, donde recibió una cálida respuesta del público.

La presentación en Paraná forma parte de una nueva gira sudamericana que incluye actuaciones en Buenos Aires, Uruguay y distintas ciudades de Brasil. Además, tendrá un condimento especial: la artista llegará para presentar "Live in Paraná", un disco registrado a partir de su anterior paso por la capital entrerriana.

Casi una década impulsando el blues en Entre Ríos

El concierto es organizado por la Asociación Litoraleña de Blues, colectivo de músicos independientes que desde 2016 trabaja en la difusión y el fortalecimiento del blues tradicional en la provincia. A lo largo de estos años, la entidad promovió conciertos con destacados artistas nacionales e internacionales, ciclos de jam sessions y propuestas de formación para músicos y público.

Actualmente, el ensamble está integrado por Alejandro Migoni y Guido Amado en guitarras, Adriel Radoviztky en bajo y voz, Diego Arnaudín y Mauro Páez en armónicas, Mario García y Rico Rodríguez en saxos, Martín Correa en piano, Marianela Fernández y María Gracia Troncoso en voces, Leyén Pérez Escrófine en batería y Alejandro Bravo en guitarra, voz y dirección musical.

Durante la velada habrá servicio de comidas y bebidas, mientras que las entradas anticipadas con descuento ya se encuentran disponibles.