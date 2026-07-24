Comenzó la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú con una amplia agenda cultural

En los Galpones del Puerto de Gualeguaychú se desarrolla la Feria Internacional del Libro.

Tras su apertura oficial este viernes en los Galpones del Puerto, la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú 2026 continuará este sábado 25 y domingo 26 de julio con una programación que reunirá literatura, música, patrimonio, ciencia, arte e invitados nacionales e internacionales. Con entrada libre y gratuita, el encuentro ofrece actividades para todas las edades y reafirma su lugar como uno de los principales eventos culturales de la región.

La inauguración estuvo marcada por el acto protocolar y el concierto de la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, que dio inicio a tres jornadas dedicadas a la promoción de la lectura y al intercambio cultural.

Uno de los momentos destacados de la jornada inaugural fue la presentación de "Las torturas del convento", el más reciente libro del periodista y director de ANÁLISIS, Daniel Enz. Ante un muy buen marco de público, el autor compartió los principales ejes de esta investigación periodística de 300 páginas, organizada en 18 capítulos, que reconstruye uno de los casos judiciales más perturbadores de la historia reciente de la Iglesia Católica en Argentina: los tormentos sistemáticos que durante años padecieron mujeres consagradas dentro del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, bajo el gobierno de la madre superiora Luisa Esther Toledo. La presentación despertó un marcado interés entre los asistentes, que acompañaron la exposición y participaron del intercambio posterior con el autor.

Daniel Enz comentó detalles de la investigación que plasmó en el libro "Las torturas del convento".

Un sábado con historia, inteligencia artificial y propuestas internacionales

La actividad del sábado comenzará a las 11 con diversas charlas y presentaciones. Entre las propuestas más destacadas figura la conferencia "Enseñar en tiempos de inteligencia artificial", a cargo de Silvia Vilches, que abordará los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

La programación también incluirá la intervención teatral "Memorias que caminan", una experiencia que invita a recorrer la historia del museo de la ciudad mediante un formato que integra patrimonio, teatro y música. La puesta contará con las actuaciones de Santiago Ramírez, Joel Rocha, Azul Caminos, Ricardo Villani, Marcela Reynoso y Valeria Basini, bajo la dirección de Belén Barreto.

Durante la jornada habrá además conferencias, conversatorios y presentaciones editoriales, entre ellas una disertación de la politóloga Yanina Welp, una charla sobre masonería, un homenaje a Yamandú Cristoforone y la participación internacional de Azerbaiyán. El cierre musical estará a cargo de la Banda Departamental de Río Negro, de Uruguay, con un concierto multicultural.

El domingo tendrá un marcado perfil internacional

La última jornada comenzará también a las 11 y ofrecerá una agenda que combinará literatura, patrimonio y expresiones artísticas de distintos países.

Entre las actividades sobresale la videoconferencia del especialista Stelios Gerogiades, quien presentará el tradicional Carnaval de Limassol, una de las celebraciones más representativas de Chipre. A continuación se desarrollará la intervención "Ecos de Venecia", con un desfile de vestuario inspirado en el histórico carnaval italiano, diseñado por Juan Luca.

También se presentará "Yo sin vos", una propuesta de reflexión sobre la violencia de género, además de un coloquio entre editores de Argentina y Uruguay y nuevas presentaciones de libros en el Salón Fray Mocho, espacio que durante toda la feria reúne a escritores, lectores y editoriales.

Libros, talleres y gastronomía

Además de la programación artística y académica, durante todo el fin de semana el público podrá recorrer los stands de editoriales, librerías e instituciones, participar de talleres, juegos literarios y actividades para las infancias.

La propuesta se completa con un patio gastronómico integrado por emprendimientos locales, convirtiendo a los Galpones del Puerto en un espacio de encuentro donde conviven la literatura, las artes, la música y la gastronomía.

Organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, la Feria Internacional del Libro invita a vecinos y visitantes a disfrutar de tres jornadas gratuitas dedicadas a la cultura, el pensamiento y la producción editorial, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para el intercambio cultural en el Litoral.