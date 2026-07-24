El ciclo "Noches Árabes" arranca este sábado en Almacén de los 33

La profesora y bailarina Andrea Alem, junto el espacio cultural Almacén de los 33 y la participación de bailarinas invitadas de la región, pondrá en marcha la primera edición del ciclo denominado "Noches Árabes" este sábado 25 de julio a partir de las 21 en el establecimiento ubicado en la esquina de las calles Bavio y Courreges.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro e intercambio cultural que acerque a la comunidad paranaense a las tradiciones, ritmos y expresiones artísticas de la cultura, además de reconocer la presencia e identidad de los descendientes de familias árabes que habitan la ciudad.

Cada función mensual del ciclo será una experiencia artística que incluirá música, vestuario tradicional, expresividad y variedad estilística. El esquema de las presentaciones contemplará aperturas grupales con coreografías de gran despliegue, secciones de solos y duetos de diferentes matices, y la participación constante de invitadas especiales.

En la fecha de apertura actuarán las bailarinas Marina Solomone y Belén Isaac, junto a integrantes del Ballet Farhat y estudiantes y docentes de distintas academias paranaenses.

A lo largo de las ediciones el público podrá apreciar velos, alas de Isis, sables y abanicos, además de fusiones contemporáneas con pop árabe y manifestaciones étnicas o folclóricas representativas de distintas regiones del mundo árabe.

Durante los encuentros, el espacio ofrecerá su habitual servicio de gastronomía.

La actividad tiene un costo general de $5.000. Por reservas, comunicarse al 343 4702836.