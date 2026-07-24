El dúo Arrabaleras presenta un espectáculo de tango y milongas en Casa Encendida

Las cantantes y músicas Ángela Herrera y Silvina Badano presentarán un espectáculo este viernes 24 de julio en el espacio cultural Casa Encendida, ubicado en calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná. La velada se iniciará con la apertura de puertas a las 21, mientras que el show musical dará comienzo a las 21:30. El encuentro busca acercar al público local una propuesta de música en vivo centrada en el tango, las milongas y los valses.

La propuesta interpretativa del dúo Arrabaleras estará integrada por una selección de tangos junto a composiciones de autoría propia elaboradas por las artistas.

Este proyecto musical surgió en el ámbito del circuito milonguero de la ciudad de Paraná, donde Herrera y Badano coincidieron a partir de su interés compartido por el baile y la música rioplatense. En cuanto a sus trayectorias individuales, Ángela Herrera posee un recorrido en el ámbito del tango a través de su participación constante en diferentes milongas, y Silvina Badano aporta su labor como guitarrista y vocalista con experiencia previa en diversos conjuntos musicales de la región.

La conformación de este dúo se gestó tras una serie de ensayos e intercambios informales en los que comenzaron a estructurar un repertorio conjunto.

La primera presentación en público del proyecto se concretó en el mes de febrero de 2024 durante el desarrollo del Encuentro Milonguero de Verano en la localidad de La Picada, evento que funcionó como punto de partida para la consolidación definitiva de la propuesta.

Durante la velada, la casa contará con servicio de barra y gastronomía.

El encuentro se realizará bajo la modalidad de entrada a la gorra.

Para reservas, comunicarse al 343 4524691.