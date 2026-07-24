El pianista Eliú Farías Contreras ofrecerá un concierto en el Walter Heinze

La Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, llevará a cabo una nueva fecha de su ciclo institucional Escuela Abierta este viernes 24 de julio a partir de las 20 en el Auditorio Profesor Walter Heinze, ubicado en la sede de calle Italia 61 de la capital entrerriana.

La fecha contará con la actuación del destacado instrumentista Eliú Farías Contreras al piano, en el marco de una actividad que busca abrir los espacios académicos de la casa de estudios a la comunidad local para difundir la producción musical de sus estudiantes y egresados.

A lo largo del concierto, el público podrá escuchar la interpretación de la Suite Inglesa Número 2 de Johann Sebastian Bach, los cuatro primeros números del Opus 12 de las Fantasiestucke de Robert Schumann, el Estudio Opus 72 Número 11 de Moritz Moszkowski, el Vals Oubliée Número 4 de Franz Liszt, la Danza del Gaucho Matrero de Alberto Ginastera y la Sugestión Diabólica de Serguéi Prokófiev.

Eliú Farías Contreras nació en Santiago de Chile en el año 2004 y desarrolló su trayecto formativo inicial en la provincia de Entre Ríos, donde completó sus estudios como técnico en Música con especialidad en Piano a los 15 años en la propia Escuela Constancio Carminio. En la actualidad perfecciona su técnica de forma particular con la maestra Graciela Reca y cursa la Licenciatura en Piano en la Universidad Nacional del Litoral.

Entre sus logros recientes se destacan el primer premio en su categoría durante el Concurso Nacional de Piano Carlos López Buchardo en 2024 y su condición de finalista en el Concurso Siete Lagos en 2025, sumado a sus actuaciones en escenarios nacionales como el Palacio Libertad, la Usina del Arte y el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, y participaciones junto a referentes como Lilia Salsano, Ezequiel Spuches y Elías Gurevich en el Festival Internacional Galas del Río.

La actividad contará con acceso libre y gratuito.