La Escuela Municipal de Circo Larrisa tiene nuevos cupos disponibles

Los interesados podrán sumarse a las propuestas formativas gratuitas que se desarrollan en el Centro Cultural Gloria Montoya (Melvin Jones 861). En esta nueva etapa se habilitaron cupos para los espacios destinados a las infancias.

Las actividades están dirigidas a niñas y niños desde los 5 años —cumplidos antes del 30 de junio de 2026— y se organizan en distintos niveles de acuerdo con las edades: Semillero (5 años), Germinador (6 y 7 años) e Integral (de 8 a 12 años). Los cupos son limitados.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en la Escuela Municipal de Circo Larrisa (Melvin Jones 861), de lunes a jueves de 16 a 18, o de forma digital mediante el formulario disponible en los canales oficiales de la Municipalidad. Quienes opten por la inscripción online deberán completar el formulario correspondiente y luego presentar en la escuela la ficha de salud junto con una fotocopia del DNI (frente y dorso).

La Escuela Municipal de Circo Larrisa es un espacio de formación artística que promueve el aprendizaje de las disciplinas circenses desde una perspectiva integral, favoreciendo el desarrollo de habilidades motrices, la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión corporal en un ámbito de encuentro e inclusión.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse al Centro Cultural Gloria Montoya o comunicarse por correo electrónico a escuelamunicipaldecircopna@gmail.com